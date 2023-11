Grèce / France – La compo des Bleus avec trois Parisiens

La composition de l’Équipe de France face à la Grèce vient d’être dévoilée par Didier Deschamps. Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Randal Kolo Muani sont bien présents.

Si la France a d’ores et déjà validé son ticket pour le prochain Euro, il reste tout de même une partie à disputer en ce mardi soir. Un déplacement du côté d’Athènes pour affronter la Grèce est ainsi au programme. On connaît d’ailleurs les onze joueurs qui débuteront cette partie côté tricolore. Didier Deschamps a ainsi décidé d’opérer quelques changements par rapport à l’équipe qui a fait exploser Gibraltar (14-0). Kylian Mbappé débute donc sur le banc. En revanche, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani épauleront, eux, Olivier Giroud sur le front de l’attaque. Enfin, Lucas Hernandez formera la charnière centrale avec William Saliba.

🔴 Kylian Mbappé devrait débuter ce soir sur le banc contre la Grèce 🪑🇫🇷



Cela fait suite à un échange, cet après-midi, avec le staff de l’EDF en vue des matchs du PSG face à Monaco et Newcastle.



[RMC Sport] pic.twitter.com/FxbegCjKA1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 21, 2023

La composition de l’Équipe de France face à la Grèce

Samba – Koundé, Saliba, L. Hernandez, T. Hernandez – Rabiot, Fofana, Griezmann – Dembélé, Giroud, Kolo Muani