Qui pour remplacer Warren Zaïre-Emery dans le milieu de terrain du PSG ?

Blessé jusqu’à la trêve hivernal, l’absence de Warren Zaïre-Emery peut faire mal au milieu de terrain du PSG. Mais par qui Luis Enrique pourra remplacer le diamant parisien ? Kang-In Lee, Fabian Ruiz et Carlos Soler sont les trois options probables.

La perte de Warren Zaïre-Emery tape un gros coup sur me moral des supporters parisiens. Samedi soir dernier, alors que le milieu de terrain faisait ses débuts avec l’Équipe de France à tout juste 17 ans, le Parisien a terminé son match à la 15e minute, sorti sur blessure après avoir inscrit son premier but en sélection. Une soirée haute en émotions qui s’est conclue à l’infirmerie. Après quelques examens, le Parisien est diagnostiqué d’une « entorse de gravité moyenne à la cheville droite » et restera en soins jusqu’à la prochaine trêve internationale, le 20 décembre 2023. Un long mois loin des terrain qui peut peser lourd pour le PSG. En effet, la blessure du milieu de terrain arrive avant le premier tournant de la saison en Ligue des Champions. Mal en point lors de la dernière journée européenne et ce rendez-vous à Milan complètement manqué, le Paris Saint-Germain n’a plus du tout le droit à l’erreur. Actuel 2e au classement du groupe F, les hommes de Luis Enrique se font coller, à 1 ou 2 points près, par ses trois adversaires.

Une blessure qui arrive au pire moment

Il faudra donc être vigilant en Ligue des Champions, mais attention aussi au championnat. Tout juste leader, le PSG (27) devance d’un petit point son dauphin, l’OGC Nice (26), et de trois points le troisième, l’AS Monaco (24). Une situation délicate pour les Parisiens qui voient leur pépite, et meilleur joueur du début de saison, loin des terrains. Warren Zaïre-Emery a totalement conquis le cœur des supporters, les dirigeants et son entraîneur. Affichant une régularité supérieur à ses coéquipiers, le Titi Parisien s’est imposé comme titulaire évident, voire même indispensable. Malheureusement, le Français manquera les sept prochaines rencontres du PSG, comptant Monaco, Newcastle, Le Havre, Nantes, Dortmund, Lille et Metz. C’est deux rencontres de Ligue des Champions à ne pas louper et deux matchs de haut de classement en championnat au menu. Si le milieu de terrain parisien a encore du mal à se trouver, il perd son meilleur élément. Mais alors, qui pour remplacer Warren Zaïre-Emery dans le milieu de terrain du PSG ?

🚨 BREAKING : Warren Zaire-Emery sera ABSENT jusqu’à la fin de l’année 2023 (trêve hivernale) annonce le PSG ❌🤕

Le joueur est victime d’une entorse de gravité moyenne à la cheville droite pic.twitter.com/YgP7XrPs3O — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 20, 2023

Les trois candidats au poste

Luis Enrique possède tout de même plusieurs solutions devant lui. Si le milieu de terrain du PSG manque cruellement de niveau, les joueurs disponibles peuvent offrir différents mode de jeu. Kang-In Lee, après une intégration délicate en deux temps, se montre aujourd’hui comme un élément important dans l’effectif. Grâce à sa facilité d’adaptation dans les plans de jeu de l’entraîneur espagnol, il peut occuper un rôle autant offensif sur un côté, comme dans le cœur du jeu, que défensif dans la récupération et la transition. Décisif à trois reprises sur les cinq dernières rencontres avec le PSG, le Sud-Coréen apporte une certaine sérénité sur l’aspect technique et sur la connexion entre les joueurs. L’autre option, et sûrement la plus équilibrée, serait de donner confiance à Fabian Ruiz. L’Espagnol affiche seulement cinq titularisations en Ligue 1, mais correspond au plus proche à la présence de Warren Zaïre-Emery sur le terrain. Plus défensif que Kang-In Lee, son jeu permet de libérer et lancer la ligne d’attaque, tout en jouant dans le sens du jeu. Encore faudrait-il qu’il retrouve un niveau digne de ce nom. La troisième option, et encore moins probable, est de relancer Carlos Soler. Pourtant plus décisif que Fabian Ruiz depuis le début de la saison en championnat, avec 2 buts et 1 passe décisive, l’Espagnol n’est pas vraiment le profil recherché pour correspondre au niveau des plans de jeu de Luis Enrique. Une vision partagée par les supporters qui en attendent plus pour relever le niveau. Un casse-tête que devra résoudre l’entraîneur du Paris Saint-Germain, avant les grands rendez-vous qui arrivent rapidement.