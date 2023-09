Jackie Groenen a évoqué le match à venir contre l’OL ce dimanche en clôture de la 2e journée de D1 Arkema. Un choc qui se jouera du côté du Parc des Princes.

Victorieuses des Girondines de Bordeaux le week-end dernier, les joueuses du Paris Saint-Germain enchaînent avec un choc au sommet dès ce dimanche. C’est, en effet, l’Olympique Lyonnais qui se présentera sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche soir. L’occasion pour Jackie Groenen et ses partenaires de prendre leur revanche après le Trophée des Championnes perdu face à ces mêmes lyonnaises il y a une dizaine de jours de cela.

À voir aussi : Aurélien Tchouaméni confie avoir pensé au PSG

🗣️ Aurelien Tchouameni : "Le PSG, franchement, j’y ai pensé. C’est un très grand club européen, c’est en France, et on a envie que les clubs français réussissent. Mais très honnêtement, quand le Real Madrid t’appelle, c’est très compliqué de dire non" 🇫🇷 pic.twitter.com/mL1FllWCDu — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 21, 2023

Jackie Groenen encense le Parc des Princes et ses supporters

Pour le site officiel parisien, Jackie Groenen a d’ailleurs évoqué cette opposition. « L’OL au parc des Princes, un match toujours spécial ? Bien sûr, c’est magnifique de jouer dans ce stade. C’est vraiment spécial. On espère le faire de plus en plus. J’ai toujours envie d’y aller, d’être sur ce terrain. C’est un moment de fierté. Les supporters dans les tribunes sont incroyables. Je n’ai honnêtement jamais été dans un stade avec des supporters comme eux. C’est toujours une bonne chose d’être ici et c’est toujours quelque chose. ‘…) Chaque match est un choc. On les aborde tous de la même manière et avec toujours ce même objectif de vouloir tout gagner. »