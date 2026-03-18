Chelsea / PSG – La presse anglaise s’incline devant la prestation parisienne

Au lendemain de cette victoire éclatante du PSG sur la pelouse de Chelsea (3-0) en Ligue des champions, la presse anglaise s’incline devant la prestation parisienne et pointe du doigt le projet des Blues.

Le grand PSG est de retour. Dans le doute ces dernières semaines, le club de la capitale a livré une double confrontation remarquable face à Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions. Après leur large victoire du match aller au Parc des Princes (5-2), les champions d’Europe n’ont laissé aucune chance aux Blues à Stamford Bridge. Clinique dans la finition, l’équipe de Luis Enrique s’est largement imposée 3-0, portant le score cumulé à 8-2 sur les deux rencontres. Une véritable démonstration.

À lire aussi : Chelsea / PSG – Les notes des joueurs parisiens

« Le PSG semble être un prétendant sérieux à la victoire finale. Encore une fois »

Et sans surprise, la presse anglaise a salué la performance des Rouge & Bleu au lendemain de cette humiliation à Londres, à l’image du journal The Guardian : « La victoire retentissante en Coupe du monde des clubs contre le Paris Saint-Germain n’était rien de plus qu’un rêve éveillé estival outre-Atlantique : ici, sur la scène qui compte vraiment, ils ont été humiliés par des adversaires qui évoluaient sur un autre niveau dès le début », a d’abord salué le quotidien britannique avant de se lancer dans une comparaison entre le modèle des deux formations. « Il y a trois ans, le PSG a misé sur Luis Enrique, lui a offert un effectif exceptionnel de jeunes talents et a vu les fruits de cette stratégie s’épanouir. Il a fallu des investissements colossaux, après un nombre non négligeable de faux pas, mais c’est une équipe qui a désormais une chance d’atteindre une véritable grandeur. En revanche, il serait exagéré de dire que le coûteux projet de BlueCo à Chelsea se déroule bien : face à cette équipe, celle de Liam Rosenior a semblé totalement insignifiante et des questions pourraient bientôt être posées quant à la solidité de l’entraîneur principal également. »

Du côté du Daily Mail, on reste sous le choc de la performance de l’équipe de Luis Enrique : « C’était brutal, magnifique et efficace, une démonstration éclatante de ce qui peut arriver lorsqu’on oppose un ensemble de joueurs exceptionnels à un club désorganisé et chaotique dont les récents événements ont oscillé entre réunions étranges et transferts illégaux (…) Le PSG est sublime. Le PSG est précis. Le PSG semble être un prétendant sérieux à la victoire finale. Encore une fois. »

Enfin, The Daily Telegraph pointe du doigt la direction prise par le projet des Blues. « Chelsea a joué des matches haletants face au PSG dans le passé (2014, 2015, 2016…), mais cette fois-ci, cela a viré à l’humiliation (…) Un dirigeant avait tenté de dire qu’il était ‘putain d’évident’ que les propriétaires construisaient l’une des meilleures équipes du monde. Ce même dirigeant, Danny Finkelstein, disait également que l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, n’aurait pas été un bon choix pour Chelsea. Clairement, on peine à croire que les supporters soient plus convaincus par Rosenior. »