Le PSG reçoit Manchester City ce mardi au Parc des Princes (21h00) pour ce qui sera le choc de cette deuxième journée de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu voudront remporter un premier succès dans la compétition après son match nul concédé contre Bruges (1-1). Présent conférence de presse, Pep Guardiola a partagé son admiration pour l’attaque parisienne.

Ses impressions de jouer contre Messi et sa relation avec lui

C’est arrivé quand j’étais au Bayern. Il est difficile de trouver un joueur et un entraîneur qui font une longue carrière ensemble. J’ai joué contre lui lorsque j’étais au Bayern et ici à Manchester City.

Le voir au PSG ? C’était une surprise pour tout le monde, mais ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, tout le monde l’accepte. Il y a longtemps, ça aurait été difficile de l’imaginer, mais c’est arrivé. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. L’important, c’est qu’il soit heureux à Paris !

Je pense que ce type de joueur parle pour lui-même sur le terrain, je n’ai pas besoin d’ajouter quoi que ce soit. Nous avons eu la chance de le voir pendant ces 16 années. Pas besoin de le décrire ou de parler de lui. Sa carrière est exceptionnelle. Espérons que demain il pourra jouer pour le bien du jeu ! »

Comment arrêter le trio offensif du PSG ?

Je ne connais pas un club avec autant de qualité, je ne sais pas comment les arrêter ! Ils sont si bons, contrôler de tels talents est si difficile, vous devez bien défendre sans le ballon et les laisser courir quand nous l’avons. Ce sont des joueurs exceptionnels, tout le monde le sait, ils sont tous si bons. Individuellement et collectivement, ils sont si bons.

Quel type de match s’attend-il ?

C’est une nouvelle saison, un nouveau défi, je me fiche que vous gagniez ou perdiez trois matchs d’affilée. L’important, c’est que nous avons joué un match il y a trois jours et que nous avons pris confiance, mais il y a six jours, nous avons fait match nul contre Southampton. Le football, ce sont des hauts et des bas et tout change si vite. Les matchs contre le PSG, ils étaient meilleurs en première mi-temps à Paris, ici nous avions mieux défendu, avec beaucoup de résilience et nous les avions punis en contre-attaque. C’est une équipe fantastique.

Marquinhos, je suis un grand fan de lui, Hakimi et tous les joueurs du milieu de terrain, Paredes, Danilo, Verratti en particulier et les trois joueurs en attaque peuvent faire ce qu’ils veulent. Messi peut jouer à droite ou au milieu, Mbappé à droite ou au milieu. Ils combinent si bien que le talent ne peut être arrêté. Nous devons le faire en tant qu’équipe. Individuellement, on ne peut pas l’arrêter. Nous devons le faire en tant qu’équipe, être compacts, s’entraider, savoir que nous allons souffrir. Comment vous gérez la douleur dans ces moments-là ?Vous devez être capable de souffrir pendant 90 minutes.