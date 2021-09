Blessé au genou gauche contre Lyon le 19 septembre, Lionel Messi avait dû déclarer forfait pour les matches du PSG en Ligue 1 contre Metz (1-2) et Montpellier (2-0) la semaine dernière. Dimanche, La Pulga avait retrouvé l’entraînement collectif. Depuis deux jours, il s’entraîne normalement et postule pour une place dans le groupe pour la réception de Manchester City demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1). En conférence de presse, Mauricio Pochettino a indiqué que l’Argentin (34 ans), pourrait figurer dans le groupe et jouer demain, mais sans dire s’il sera titulaire.

Pour Saber Desfarges, le journaliste Prime Video toujours très bien informé, Messi « est apte à 100% » pour jouer contre les Citizens. Il sera dans le groupe du PSG. Absent depuis le début du mois de septembre, Marco Verratti sera lui aussi dans le groupe conclut le journaliste. Une information confirmée par RMC Sport.

🔴🔵 Leo Messi est 100% apte à jouer face à Manchester City demain.

L’Argentin sera dans le groupe du PSG. 🇦🇷 #PSGMCI — Saber Desfarges (@SaberDesfa) September 27, 2021

🔴🔵 Autre retour définitivement acté par le staff du PSG ce matin: Marco Verratti sera lui aussi de la partie face à Manchester City. Leo Messi et Marco Verratti seront dans le groupe du PSG.

Deux retours de poids pour le choc de la 2eme journée #UCL #PSGMCI — Saber Desfarges (@SaberDesfa) September 27, 2021

Pour rappel, du côté de Manchester City, Oleksandr Zinchenko et Ilkay Gündogan seront forfaits pour le choc contre le PSG.