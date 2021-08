Gueye : « C’était important de continuer sur notre lancée »

En conclusion de la 4ème journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Stade de Reims (2-0) et occupe la tête de la Ligue 1 avant la première trêve internationale de la saison. De nouveau titulaire au milieu de terrain, Idrissa Gueye a réalisé une nouvelle belle prestation (noté 7/10 par la rédaction CS) et a notamment été à l’origine du deuxième but parisien. Après la rencontre, l’international sénégalais est revenu sur la prestation des Rouge & Bleu, dans des propos accordés au site officiel du club.

« C’est vrai que c’était un bon match aujourd’hui, contre une équipe de Reims qui joue bien au football, qui n’a pas peur. On a tenu, on a essayé de ne pas prendre de buts, comme on en a encaissé beaucoup ces derniers temps. Ce score de 0-2 fait plaisir. C’était important aujourd’hui de continuer sur notre lancée, de gagner le plus de matches possibles, et aujourd’hui on l’a fait avec la manière. »