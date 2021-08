Pochettino : « On est à 12 points, c’est bien d’avoir fait le plein »

Quatre victoires en quatre matches et une première place en Ligue 1. Le PSG a parfaitement réussi son début de championnat avant la première trêve internationale de la saison. En conclusion de la 4ème journée de L1, les Rouge & Bleu se sont imposés sur le score de 2-0 face au Stade de Reims. Après la rencontre, l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino est revenu sur la prestation parisienne et la première de Lionel Messi, dans des propos accordés à Prime Video et en conférence de presse d’après-match. Il a également été questionné sur Kylian Mbappé.

Son ressenti sur les 25 minutes de Lionel Messi (Prime Video + conf)

Pochettino : « Je pense que c’était bien. Je suis très heureux de le voir faire ses débuts, c’était important pour lui. Il est encore loin de sa meilleure forme mais il s’entraîne très bien et évidemment il va être très en forme d’ici quelques semaines après la trêve internationale. Mais oui, on attend le meilleur de lui (…) Je l’ai senti très bien dès son entrée en jeu et ses premières touches de balle. Il a apporté de la sérénité à l’équipe. C’est important de bien démarrer, même pour lui. Il était content et il est bien intégré dans le groupe. C’était une question de sens commun de ne pas le faire débuter. »

Est-il satisfait du pressing des joueurs et du clean-sheet ? (Prime Video)

Pochettino : « Oui, je pense que c’était important parce que lors des trois derniers matches on a encaissé beaucoup de buts. Je pense que le PSG doit encaisser moins de but, mais bien sûr on doit s’améliorer. Avec le préparateur physique, on va réussir ensuite à faire du meilleur travail et être plus compacts, c’est le défi que nous avons devant nous. Parce que travailler comme une équipe avec onze joueurs très compacts, c’est notre challenge. Avec le talent qu’on a c’est ce qu’on doit faire, on doit croire en ça et puis le montrer sur le terrain. »

Comment faire des choix avec cet effectif ? (Prime Video)

Pochettino : « Bien sûr, ce sont des joueurs intelligents avec beaucoup de talent. Ils savent que seulement onze joueurs peuvent jouer. Le plus important c’est d’être juste, ils doivent me montrer qu’ils veulent jouer. On doit trouver la meilleure combinaison possible avec les caractéristiques et joueurs que nous avons. Parfois, on doit avoir des joueurs qui ont beaucoup de talent mais qui doivent se mettre au service de l’équipe. C’est une chose importante pour nous et un défi que j’apprécie beaucoup de vivre. »

Kylian Mbappé restera-t-il au PSG ? (Prime Video)

Pochettino : « Kylian, c’est notre joueur. L’industrie du football est remplie de rumeurs. Je pense que notre président et directeur sportif sont très clairs. Il est avec nous. Nous, nous sommes très contents et je suis très heureux d’avoir Kylian, l’un des joueurs les plus importants dans le monde du football. C’est un cadeau de l’avoir avec nous. »

La victoire du PSG (conf)

Pochettino : « C’est un succès important pour nous. On n’a pas concédé de but, ce qui était un de nos objectifs principaux avant ce match. Ce n’est pas toujours évident car les états de forme physique sont très différents des uns aux autres. Certains joueurs revenaient aujourd’hui. On est à 12 points, c’est bien d’avoir fait le plein. Je suis content avant ces deux semaines de trêve internationale. »