Avec son match nul contre Lens (1-1), le PSG a validé son 10e titre de champion de France. À l’issue de la rencontre, Idrissa Gueye s’est réjoui de ce nouveau titre même s’il aurait aimé le fêter avec les supporters.

« C’est un titre, on est très content. On savait que c’était important de gagner ce 10e titre important pour le club. On finit bien la saison. On aurait aimé d’autre titre mais on va se contenter de ça, indique Gueye au micro de Canal Plus. On est très content et on espère qu’il y en aura d’autres. On essaye de se faire plaisir, on aurait aimé fêter avec nos supporters, peut-être que ce sera au dernier match. En tout cas on est très content aujourd’hui.«