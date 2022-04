Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG peut officiellement être sacré champion de France 2022. Opposé au RC Lens, dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, le club de la capitale a besoin d’au minimum un point pour valider le 10e titre de champion de son histoire, une performance seulement réalisée par l’AS Saint-Etienne dans l’Hexagone. Pour cette rencontre importante, Mauricio Pochettino a opté pour un schéma en 3-4-3 avec Keylor Navas et Sergio Ramos qui enchaînent et le retour de la « MNM » en attaque.

Après un début de match soporifique avec une possession de balle stérile parisienne face à un bloc bas lensois, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont fini par accélérer. Cependant, le Français a fait preuve de déchet dans la finition (32′, 38′). De son côté, Lionel Messi a tenté de tromper Jean-Louis Leca de son pied pied droit (30′) en vain, tout comme Achraf Hakimi (26′). En face, les Lensois ont tenté de procéder en contre-attaque mais Seko Fofana n’a pas cadré ses tentatives (7′, 42′) tandis que Jonathan Clauss a trouvé les gants de Keylor Navas (39′). Finalement, les deux formations sont rentrées aux vestiaires avec ce score de parité (0-0).

Après un début de seconde période en faveur des Lensois, le club de la capitale profite de l’expulsion de Danso, pour un deuxième carton jaune, afin de marquer le match de son empreinte. Face à des Sang & Or recroquevillés, la solution est finalement venue d’une frappe lointaine de Leo Messi qui trompe Leca (1-0, 68′).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le RC Lens. Bon match à tous !

2′ Première action construite et initiée par Mbappé. L’attaquant français tente une frappe mais ça passe largement au-dessus

4′ Excellente sortie de balle entre Marquinhos, Hakimi et Gueye. Mais ce dernier se manque ensuite dans sa passe en profondeur

7′ De loin, Fofana tente une frappe puissante, mais ça passe au-dessus de la cage de Navas

8′ Après une touche rapidement jouée par Mendes, Neymar provoque balle au pied Danso qui commet la faute. Carton jaune pour le Lensois. Le coup franc ne donne rien

12′ Kalimuendo est pour l’instant bien contenu par le bloc parisien

13′ Hakimi provoque sur son côté droit mais son centre est dévié et finit dans les gants de Leca

15′ Début de match sans occasion. Les Parisiens ont la possession du ballon mais ont du mal à se procurer de réelles situations de but.

17′ Bloc très bas du RCL. Les Rouge & Bleu font circuler le ballon sans parvenir à trouver une faille

20′ Belle intervention défensive de Kimpembe pour contrer une frappe de Fofana à l’entrée de la surface

22′ Pas assez de mouvement et de rythme du côté du PSG. Mbappé tente à certaines reprises des accélérations individuelles, sans succès pour l’instant

24′ Première occasion pour le PSG ! Après une récupération haute de Hakimi, Messi et Mbappé n’arrivent pas à se mettre en position de frappe. Le Français finit par service Neymar en talonnade, mais le Brésilien ne cadre pas sa frappe

26′ Dommage pour Hakimi ! Parti dans la profondeur, le Marocain est lancé à pleine vitesse dans son couloir droit et défie Leca. Mais le portier lensois remporte le duel.

30′ Belle combinaison entre Mbappé, Neymar et Marquinhos. Le numéro 10 sert en retrait le capitaine mais sa frappe est contrée.

30′ Nouvelle situation pour le PSG. Dans la surface, Messi tente une frappe du droit mais Leca détourne avec son pied

32′ Ça se rapproche pour le PSG ! Parfaitement lancé par Neymar, Mbappé se présente devant Leca mais manque sa frappe

33′ Dans l’action qui suit, Kalimuendo écrase trop sa frappe pour inquiéter Navas. Le match s’emballe depuis quelques minutes

35′ Ramos est autoritaire dans ses interventions depuis le début du match

38′ Contre éclair pour le PSG. Servi par Neymar, Mbappé prend de vitesse Danso mais ne cadre toujours pas à l’approche du but

39′ Ça repart déjà du côté de Lens. Après un échange aux abords de la surface parisienne, Clauss est en position idéale pour frapper mais ne trompe pas Navas

42′ Lens finit bien cette première période. Après une récupération haute, Fofana tente une frappe enroulée qui passe au-dessus du but de Navas

45′ Pas de temps additionnel. Après une fin de période plus animée, les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce score de parité (0-0). Un résultat qui permet au PSG d’être officiellement champion de France.

45′ La seconde période débute

48′ Belle tête de Ramos pour dégager un centre de Clauss. Dans la continuité, Mendes réalise un excellent tacle face au néo-international français

50′ Les Lensois sont bien rentrés dans cette seconde période

52′ Mbappé proche d’ouvrir le score ! Sur un coup franc joué rapidement par Verratti, le Français manque son duel face à Leca.

53′ Carton jaune pour Ramos après avoir dégagé un ballon sur Fofana

56′ Carton rouge pour le RC Lens et Danso. Auteur d’un très gros tacle sur Neymar, le défenseur écope de son deuxième carton jaune, synonyme de rouge

58′ Sur le coup franc, Messi cadre mais Leca s’interpose

60′ Les Lensois n’arrivent plus à sortir le ballon depuis le carton rouge

60′ Kalimuendo est remplacé par Haidara

62′ Belle opportunité pour le RCL. Dans la surface, Da Costa trouve Frankowski mais ce dernier n’arrive pas à reprendre correctement le ballon

63′ Seul dans la surface lensoise, Nuno Mendes tente une frappe qui trouve le petit filet extérieur de Leca

65′ Monté aux avant-postes, Sergio Ramos est servi dans la surface mais manque sa frappe

68′ BUTTTTTTTTTTTTT DU PSG DE LEO MESSI (1-0). Servi par Neymar, l’Argentin envoie un missile dans la lucarne de Leca depuis l’extérieur de la surface . Son 4e but en Ligue 1

70′ Frappe à ras de terre de Gueye mais Leca capte le ballon

72′ Double changement à Lens. Machado et Ganago entrent à la place de Clauss et Da Costa

73′ Carton jaune pour Verratti, alors que c’est Neymar qui avait fait une faute sur un Lensois

75′ Quel retour défensif incroyable de Marquinhos sur un Machado. Le Lensois était finalement hors-jeu

76′ Hakimi cède sa place à Di Maria. Un retour d’une défense à quatre avec Marquinhos en latéral droit

77′ Carton jaune pour Marquinhos pour une contestation

Feuille de match PSG / RC Lens

34e journée de Ligue 1 – Samedi 23 avril 2022 à 21h au Parc des Princes – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Amaury Delerue – VAR : Benoît Bastien – But : Messi (68′) Cartons : Danso (8′, 56′), Ramos (53′), Verratti (73′) Marquinhos (77′)