Haaland priorité du PSG en cas de départ de Mbappé

Erling Haaland est un joueur qui attire toutes les convoitises. Les plus grands clubs du football européen souhaitent l’enrôler dont le PSG. Il a un véritable impact sur le terrain et affiche des statistiques hallucinantes (68 buts en 67 matchs avec Dortmund). Pour le moment, il est toujours un joueur du BVB même si cela ne devrait pas durer longtemps.

Comme l’indique le spécialiste mercato Santi Aouna, l’international norvégien serait la priorité du PSG au poste d’attaquant en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain. Les dirigeants parisiens, par le biais de Leonardo, auraient déjà entamé des discussions avec Mino Raiola, l’agent du joueur. Le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir au phénomène norvégien un contrat de deux ans, plus une en option, avec un salaire oscillant entre 38 et 42 M€ (hors bonus). À voir si les arguments financiers et sportifs réussiront à convaincre le « Cyborg » de rejoindre la capitale française.