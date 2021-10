Dudek : « Nous avons atteint notre objectif »

Après s’être défaites de Breidablik, à la suite d’un match très rugueux en Islande, les féminines du PSG recevaient Kharkiv ce mercredi soir pour le compte de la deuxième journée d’UWCL. Un rendez-vous parfaitement négocié par les joueuses de Didier Ollé-Nicolle avec un succès large de 5-0 à la clé. Buteuse au cours de cette partie pour le 4-0, Paulina Dudek a confié toute sa satisfaction auprès de PSG TV.

La centrale parisienne a notamment tenu à mettre en exergue la prestation XXL de Jordyn Huitema, la Canadienne ayant inscrit un triplé lors du premier acte : « C’était un très bon match de notre part, et le score est large. Donc nous sommes doublement heureuses. Et aussi pour Jordyn, elle a fait un très bon travail aujourd’hui, comme toute l’équipe. Nous savions que nous devions restées concentrées, c’est notre troisième match en une semaine, nous savions que ça allait être dur, mais nous avons atteint notre objectif, et nous sommes contentes d’avoir gagné ce match.«