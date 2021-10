Haaland refuse une prolongation de contrat

Le PSG était au coeur des rumeurs ces derniers jours avec les sorties médiatiques de Kylian Mbappé et de sa mère sur les envies de départ du numéro 7 parisien. Le club de la capitale, qui a refusé de vendre son attaquant lors du dernier mercato, pourrait ne plus l’avoir au sein de son effectif la saison prochaine. Pour le remplacer un nom revient avec insistance, celui d’Erling Haaland. L’international norvégien, très sollicité par tous les plus grands clubs européens, devrait quitter le Borussia Dortmund lors du mercato estival 2022, lui qui a une clause libératoire dans son contrat à hauteur de 75M€.

Selon les informations du journal madrilène AS, le BVB aurait proposé à son joueur une extension de contrat mais Haaland ne semblerait pas enclin à prolonger l’aventure en Allemagne. Le club de la Ruhr souhaiterait même doublé les émoluments salariales de son attaquant… Mais ce dernier aurait un accord avec les dirigeants du Borussia Dortmund pour quitter le club l’été prochain et son agent, Mino Raiola, travaillerait déjà pour trouver sa prochaine équipe.