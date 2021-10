Haaland sur le départ à l’été 2022, le PSG surveille

Erling Haaland est un joueur qui attire toutes les convoitises. Les plus grands clubs du football européen souhaitent l’enrôler. Et pour cause, il a un véritable impact sur le terrain et affiche des statistiques hallucinantes (68 buts en 67 matchs avec Dortmund). Pour le moment, il est toujours un joueur du BVB même si cela ne devrait pas durer longtemps. C’est ce qu’a annoncé Marca dans l’un de ses articles sur le géant norvégien.

Dortmund voulait garder son attaquant l’été dernier. Le club a même refusé plusieurs offres. Néanmoins, Erling Haaland souhaite voir ailleurs. Il aimerait être la star d’un nouveau club et jouer aux côtés d’autres bons joueurs. C’est pour cette raison que Mino Raiola, son agent, s’active en coulisse pour lui trouver le point de chute idéal. Plusieurs clubs sont intéressés par son profil. Aller au Bayern Munich semble ne pas être une priorité et Chelsea a opté pour Romelu Lukaku après s’être fait stoppé net par Mino Riola. De plus, le FC Barcelone est en incapacité de s’offrir le joueur, étant donné ses difficultés financières. Enfin, Manchester City et le PSG surveillent de près la situation. Selon la Gazzetta dello Sport l’attaquant de Dortmund souhaiterait un salaire de 50M€ par an, ce qui est conséquent. Mais Marca explique que cette information n’a pas été confirmée par l’entourage du joueur.