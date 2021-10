Lawrence : « Nos objectifs restent de gagner des titres »

Ashley Lawrence a rejoint les Féminines du PSG en janvier 2017. La latérale canadienne (26 ans) est l’une des cadres de l’équipe parisienne. Nommée au Ballon d’Or Féminin, Ashley Lawrence a évoqué son rôle au sein de l’effectif Rouge & Bleu.

« Après plusieurs années à Paris, j’ai beaucoup appris sur et en dehors du terrain. J’espère toujours pouvoir être performante sur le terrain. Je veux tout faire pour l’équipe. Nos objectifs restent toujours de gagner des titres et faire mieux que l’année dernière, assure l’internationale canadienne à PSG TV. Je veux apporter mon côté leader avec ma communication, en donnant l’exemple sur le terrain. […]C’est important d’avoir de la solidarité quand on affrontera des grandes équipes. »

L’internationale canadienne a aussi évoqué le nouveau staff du PSG, emmené par Didier Ollé-Nicolle. « C’est un staff ambitieux qui fait passer le message de rester concentré chaque jour, de bien travailler mais également de prendre du plaisir. Je pense que si on garde cette mentalité on peut aller loin. »