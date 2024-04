Invité de l’After Foot, Habib Beye a balayé son actualité avec le Red Star au cours de l’émission, mais aussi son activité de consultant. L’ancien de l’Olympique de Marseille a été interrogé sur son rapport avec le PSG sur les antennes de Canal +.

Depuis plusieurs saisons maintenant, Habib Beye s’est installé sur le plateau du Canal Football Club et au poste commentateur de Canal +. L’occasion pour l’ancien joueur du l’Olympique de Marseille de croiser la route du Paris Saint-Germain en commentant en tant que consultant les rencontres des Parisiens en Ligue des Champions. Le franco-sénégalais peut-il faire preuve d’objectivité en tant qu’ancien joueur de l’OM ? Nul doute pour lui, qui s’est exprimé sur le sujet, en tant qu’invité de l’After Foot : « Je serais très content, et j’ai pas peur de le dire, que le PSG gagne la Ligue des Champions. Pour deux raisons : la première c’est que c’est une équipe française, je ne suis ni pour le Barça, ni pour le Real. Là seule chose, c’est que quand le PSG joue l’OM, tout le monde sait où est mon cœur, et tout le monde sait où est ma préférence« , a-t-il déclaré, avant de poursuivre : « Mais franchement, me dire que je suis un consultant qui n’aime pas le PSG, allez écouter !« , s’est-il justifié en expliquant sa volonté de transmettre des émotions avec son métier, et non pas de prendre part pour une équipe.