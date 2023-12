Le PSG s’est imposé ce dimanche (0-2) après-midi au Stade Océane sur la pelouse du Havre au terme d’un match au scénario rocambolesque. Découvrez les notes des joueurs parisiens après cette rencontre.

Après 10 minutes de jeu, on aurait pu imaginer une partie cauchemardesque pour le Paris Saint-Germain avec la blessure sérieuse de Fabian Ruiz et l’expulsion de Gigio Donnarumma après une sortie ratée. Les Rouge & Bleu, en infériorité numérique, auront pu compter sur un énième but de Kylian Mbappé et une nouvelle frappe de Vitinha pour s’imposer en terre normande (0-2). Dans cette performance, il ne faut pas oublier le belle prestation d’Arnau Tenas, qui découvrait l’élite cet après-midi et a réalisé pas mois de 7 arrêts tout en gardant sa cage inviolée. Découvrez les trois joueurs du match et les notes des Parisiens.

Gianluigi Donnarumma : Non noté (mais ça ne vole pas haut)

Mais qu’arrive-t-il au portier parisien ? Fragilisé par un jeu aux pieds déficient, il se met maintenant à faire des erreurs de débutant dans le jeu ! Sa terrible bourde contre Newcastle et aujourd’hui, sa sortie hasardeuse, qui oblige son équipe à jouer à 10 contre 11 pendant plus de 80 minutes, permet raisonnablement de se poser la question de sa titularisation le 13 décembre prochain contre Dortmund, d’autant que son remplaçant… Arnau Tenas (7,5) a fait mieux que le remplacer dans les cages parisiennes.

Grâce à un jeu aux pieds beaucoup plus sûr et surtout une rapidité de transmission qui souligne encore plus la lenteur de Donnarumma. Il a également été impeccable à plusieurs reprises sur sa ligne. Il sera de toute façon titulaire au prochain match, contre Nantes, puisque l’italien sera automatiquement suspendu pour cette rencontre.

Vitinha (7) : Interdit de gros matchs et pourtant…

Au four et au moulin pendant tout le match, le seul capable d’orienter le jeu dans les rares moments de possession de balle , il a aussi récupéré un nombre incalculable de ballon et a fini par être récompensé de son activité en marquant le but qui plie définitivement la partie d’un tir des 20m sous la barre. La question qui se pose aujourd’hui est pourquoi Luis Enrique ne l’utilise-t-il jamais en Ligue des Champions ???

Les notes des joueurs parisiens : Donnarumma (Sans note) ; Tenas (7,5) – Soler (6) ; Danilo (7,5) ; Mukiele (4,5) ; Hakimi (6) – Ruiz (non noté) ; Lee Kang-In (5) ; Ugarte (5) ; Vitinha (7) – Dembele (6) ; Barcola (non noté) ; Mbappé (6,5)