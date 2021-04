Haise : “On essayera de leur poser des problèmes”

Après sa défaite d’hier en demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City (1-2), le PSG retrouve déjà le Parc des Princes avec la réception de Lens samedi après-midi (17 heures, Canal Plus) dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. À deux jours de cette rencontre, Franck Haise – le coach lensois – était présent en conférence de presse. Extraits choisis.

Le match aller

Haise : “Il avait contribué à donner de la confiance aux joueurs. […]C’était le deuxième match de la saison et malgré les absences, c’était le PSG quand même. Ce n’était pas une autre équipe de région parisienne, c’était bien le PSG. Et malgré les absences on avait quand même gagné le match. Ça avait lancé notre saison.”

Le match de samedi

Haise : “On a travaillé sur nous. Évidemment, on ne connaît pas du tout l’équipe que pourra aligner Paris après le match d’hier. J’ai évidemment regardé le match hier et j’ai aussi regardé le banc de touche, les 12 joueurs sur le banc de touche. Quand ils ont toute l’équipe, il y a tellement de qualité partout. Il n’y a que des joueurs de très haut niveau. On va essayer, avec nos armes et nos arguments, de s’opposer et d’essayer de leur poser des problèmes. Quelle que soit l’équipe que va aligner Paris, elle sera meilleure que nous. On essayera de leur poser des problèmes. On sait que le collectif parisien est de grande valeur, il n’y a pas de discussion.“

Les attaquants parisiens

Haise : “Hormis Mbappé, Neymar ou encore Di Maria, le PSG possède d’autres joueurs offensifs comme Kean, Icardi ou Draxler, Sarabia. Derrière, ils ont également des passeurs. Cette relation milieux-attaquants est importante. On l’a vu sur la première mi-temps face à City, ils ont été énormes. Quand on voit ce que le PSG est capable de proposer en première mi-temps face à City, j’ai regardé ça avec un œil admiratif. Ils nous poseront beaucoup plus de problèmes que nous on va leur en poser. C’est une évidence, mais j’espère qu’on pourra leur poser quelques problèmes également.“

Un avantage de jouer le PSG entre les deux matches de demi-finale de C1

Haise : “Paris est focalisé pour tout gagner. Ils sont focalisés pour réaliser quelque chose de grand à City, focaliser pour gagner le championnat et focaliser pour gagner la Coupe de France. Ils peuvent changer intégralement leur équipe et battre toutes les équipes de L1. Ce sont des compétiteurs, mais je ne crois pas que ce soit un avantage ou un désavantage. Ils vont tout faire pour gagner les 4 derniers matches de championnat car ils ne sont même pas sûrs d’être champion en les gagnant.“

Franck Haise qui a également fait un point sur son groupe. Touché par la Covid la semaine dernière, Gael Kakuta ne s’est pas encore entraîné avec ses coéquipiers. Il est incertain et un point sera fait demain pour voir s’il peut être présent dans le groupe samedi. Dans les buts, ce sera le numéro 2, Wuilker Farinez. “On va essayer d’emmener Jean-Louis Leca en tant que 2e gardien voir convoquer 3 gardiens dans le groupe car on a besoin de portiers à 100% et ce n’est pas le cas pour le moment concernant Jean-Louis.”