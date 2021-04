Di Maria nommé pour le titre de joueur de la semaine en C1

Le PSG a livré un match à deux visages hier soir lors de sa demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City au Parc des Princes (1-2). Une première mi-temps quasi parfaite, puis une deuxième où les joueurs ont complètement sombré. Seules satisfactions de cette rencontre, Marquinhos et Angel Di Maria. El Fideo a été le meilleur joueur offensif sur le terrain hier soir et a été passeur décisif sur le but de son capitaine, sa 103e passe décisive sous le maillot Rouge & Bleu pour retrouver Safet Susic sur la plus haute marche du podium des meilleurs passeurs de l’histoire du PSG. Malgré la défaite, Angel Di Maria a été nommé pour le titre de meilleur joueur de la semaine en Champions League en compagnie de Kevin De Bruyne, N’Golo Kanté et Karim Benzema. Pour voter pour le numéro 11 parisien, c’est par ici.