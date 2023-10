Hakimi : « C’était important de gagner aujourd’hui »

Titulaire dans le couloir droit de la défense du PSG ce soir contre Rennes, Achraf Hakimi a réalisé une nouvelle très belle performance. Buteur de la tête, il a également offert une passe décisive à Randal Kolo Muani. Au micro de Prime Video, le latéral droit marocain a évoqué cette victoire importante contre les Rennais.

« On est très content, c’était important de gagner aujourd’hui après la défaite en Ligue des Champions et le match nul contre Clermont. On avait besoin de l’emporter à l’extérieur. On a bien trouvé les espaces, on a très bien joué avec le ballon, on s’est procuré beaucoup d’occasions. Le changement de système bénéfique ? Non, c’est bien de changer de système. Le coach essaye de trouver le meilleur système pour les joueurs. Aujourd’hui, on a changé de système, mais on a gagné beaucoup de fois en 4-2-4. C’est bien de changer et d’essayer des nouveaux systèmes de temps en temps. La main sur mon but ? Quelle main ? Je ne sais pas de quelle action tu me parles. Je pense que tu n’as pas bien regardé le but, c’est de la tête. Je ne sais pas, je n’ai pas encore revu le but.«