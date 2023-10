Ligue 1 – Le PSG se relance bien à Rennes

Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Stade Rennais à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Et le PSG a mis fin à sa mauvaise série au Roazhon Park (1-3)

Après une semaine difficile avec une débâcle en Ligue des champions face à Newcastle (4-1), le PSG voulait rebondir avant la trêve internationale. Mais les Rouge & Bleu faisaient face à un adversaire qui leur posait de grande difficulté ces dernières saisons, le Stade Rennais. Invaincus face aux Rouge & Bleu au Roazhon Park depuis septembre 2018, les Bretons avaient à coeur de poursuivre sur leur lancée après la victoire dans le derby face au FC Nantes (3-1) la semaine passée. Pour renouer avec la victoire, Luis Enrique avait décidé de reformer son 4-3-3 avec le retour de Vitinha.

Le résumé du match

Après un début de match poussif où Gigio Donnarumma aura été déterminant sur deux offensives rennaises (6′ et 12′), le PSG a peu à peu pris le match à son compte avec la maîtrise du ballon. Et les Rouge & Bleu ont logiquement été récompensés avec un sublime but de Vitinha. Après une excellente remontée de balle et un bon travail d’Ousmane Dembélé, le Portugais a parfaitement enroulé son ballon qui a trouvé la lucarne de Steve Mandanda (0-1, 32′). Dans la foulée, les champions de France ont doublé la mise. Sur un excellent ballon piqué au-dessus de la défense de Warren Zaïre-Emery, Achraf Hakimi, lancé à pleine vitesse, a trompé le portier français d’une tête subtile (0-2, 36′). Une première période sérieuse des joueurs de Luis Enrique.

En seconde période, les Rennais ont montré plus d’intentions dans le jeu mais ce sont les Parisiens qui étaient proches du troisième but. Cependant, Gonçalo Ramos a trop tergiversé face à Steve Mandanda (54′). Un manque d’efficacité rapidement puni par les Bretons et Amine Gouiri (1-2, 56′). Mais, les Rouge & Bleu n’ont pas eu le temps de douter. Sur l’un de ses premiers ballons, Randal Kolo Muani a parfaitement conclu un beau travail d’Achraf Hakimi pour redonner l’avantage à sa formation (1-3, 56′). Par la suite, le PSG a fait preuve d’une grande inefficacité avec des manqués d’Achraf Hakimi (76′), Bradley Barcola (81′) et un incroyable raté de Kylian Mbappé après une belle action individuelle (85′). Une victoire logique pour le club de la capitale qui fait du bien juste avant la trêve internationale. Les joueurs de Luis Enrique remontent sur le podium, à la troisième place.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par Rennes. Bon match à tous !!!

4′ Première situation pour le PSG. Sur un centre d’Hakimi, Mbappé frappe en première intention mais est contré par la défense rennaise. Le PSG est bien rentré dans son match

5′ Skriniar solide dans le duel face à Kalimuendo.

6′ Premier arrêt de Donnarumma. Cette fois-ci, Kalimuendo élimine Skriniar et l’ancien Parisien, excentré, tente sa chance. Le portier italien se détend bien et détourne la frappe du Rennais

12′ Très belle lecture du jeu de Donnarumma pour anticiper un centre de Blas en direction de Kalimuendo.

14′ La défense du PSG est en difficulté sur chaque offensive des Bretons

19′ Pour l’instant, le club parisien ne met pas beaucoup d’intensité dans cette rencontre

24′ Après une récupération au milieu de terrain, Vitinha lance dans la profondeur Mbappé. L’attaquant parisien tente de provoquer son vis-à-vis et son tir est dévié en corner. Ce dernier ne donnera rien

26′ Coup franc intéressant pour le PSG et Hakimi. Malheureusement, le Marocain frappe directement dans le mur

32′ QUELLLL BUT DE VITINHA (0-1) !!! Après une excellente remontée de ballon du PSG, Dembélé repique vers l’axe et sert Vitinha à gauche. Le Portugais enroule parfaitement le ballon et trouve lucarne de Mandanda

36′ Le PSG FAIT LE BREAK (0-2). Sur une passe lobée parfaite de Zaïre-Emery au-dessus de la défense, Hakimi, lancé à pleine vitesse, trompe Mandanda d’une tête subtile.

38′ La frappe de Gouiri n’est pas cadrée

39′ Paris a grandement accéléré depuis quelques minutes et a logiquement concrétisé sa domination.

42′ Grosse semelle d’Assignon sur la cheville de Mbappé. Carton jaune logique pour le Rennais

45′ Deux minutes de temps additionnel

45’+1 Incroyable passe de Mbappé pour Zaïre-Emery dans la surface, la défense rennaise revient bien sur le Titi

45’+2 Sur un contre rapide, Dembélé lance Mbappé dans la profondeur. Le Français frappe et cadre mais Mandanda détourne.

45’+2 C’est la pause au Roazhon Park. Après un début poussif, le PSG a peu à peu pris le contrôle du match et est logiquement devant au score grâce à des réalisations de Vitinha (32′) et Dembélé (36′) en quatre minutes.

Les 2 passes décisives cette semaine de Warren Zaire-Emery 🍯🥰 pic.twitter.com/C2mJXeExTt — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 8, 2023

45′ La seconde période débute

49′ La reprise acrobatique de Kalimuendo n’est pas cadrée. Attention, l’ancien Parisien était seul sur ce centre.

50′ Cette fois-ci, c’est Assignon qui se retrouve en position de frappe mais sa tentative est facilement captée par Donnarumma

54′ Le PSG proche du troisième but. Après une grosse accélération de Mbappé, le Français sert Ramos à droite. Le Portugais fait une première feinte de frappe mais sa frappe est ensuite détournée en corner par un défenseur rennais.

56′ Réduction de l’écart de Rennes par Gouiri (1-2). Pas attaqué, Blas centre pour Gouiri, qui devance Hakimi et trompe de la tête Donnarumma

56′ Ramos cède sa place à Kolo Muani

58′ BUTTTTT POUR LE PSG (1-3) Le PSG ne doute pas longtemps et Kolo Muani marque, sur l’un de ses premiers ballons, au premier poteau après un excellent centre d’Hakimi

62′ Kolo Muani pensait marquer un doublé mais Mbappé était en position de hors-jeu sur l’action

67′ Quelle défense de Lucas Hernandez

68′ Encore Hakimi lancé dans son couloir. Le Marocain tente de trouver Mbappé sur un centre mais la défense rennaise sauve

72′ Belle défense d’Hakimi pour contrer une frappe de Bourigeaud

74′ Double changement au PSG. Dembélé Ugarte et cèdent leur place à Barcola et Ruiz

75′ Trouvé par Barcola sur le côté droit. Kolo Muani sert Mbappé sur un centre. Mais le numéro 7 manque complètement sa frappe

78′ Après une grosse accélération, Hakimi va vers le but et tente sa chance mais un défenseur rennais revient bien. Le Marocain avait plusieurs choix possibles mais a choisi la solution individuelle

81′ Paris gâche beaucoup et cette fois-ci c’est Barcola qui manque son duel face à Mandanda

82′ Trouvé par Vitinha au-dessus de la défense, Mbappé frappe en première intention mais Mandanda détourne

84′ Rennes trouve la transversale de Donnarumma

85′ Dans la foulée, Mbappé part en contre, élimine Assignon et Mandanda mais se manque face au but vide. Incroyable raté !!!

87′ Dernier changement pour le PSG. Soler prend la place de Vitinha

90′ Cinq minutes de temps additionnel

90’+5 Mbappé cherche son but en cette fin de rencontre mais Mandanda est vigilant

90’+5 C’est terminé. Après cinq ans sans victoire, le PSG s’impose à Rennes (3-1). Dans un match décousu, les Rouge & Bleu ont eu une belle attitude après la lourde défaite en Ligue des champions en milieu de semaine.

Feuille de match Rennes / PSG

8e journée de Ligue 1 – Stade : Roazhon Park – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Mathieu Vernice – VAR : Eric Wattellier et Cyril Gringore – Buts : Vitinha (31′), Hakimi (36′), Gouiri (56′), Kolo Muani (58′) – Carton : Assignon (42′)