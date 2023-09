Joueur en forme du début de saison, Achraf Hakimi s’épanouit pleinement dans ce nouveau PSG, en grande partie grâce à Luis Enrique.

Le PSG version 2023-2024 de Luis Enrique séduit aussi bien les supporters que les observateurs de football. Et pour cause, un vrai collectif semble se créer au sein de cet effectif grandement renouvelé lors du mercato estival. Luis Enrique occupe parfaitement son rôle de chef d’orchestre et cela se ressent dans les performances de certains Parisiens, l’image d’Achraf Hakimi. Après une fin de deuxième partie de saison 2022-2023 chaotique avec une affaire judiciaire et deux cartons rouges consécutifs en championnat, le Marocain de 24 ans retrouve des couleurs sous les ordres du technicien espagnol. L’un de ses proches le décrit comme un homme « très heureux » et « ravis » de sa situation au PSG, dans des propos accordés au quotidien Le Parisien. Et cela se ressent dans ses performances à l’image de ses deux buts fabuleux lors des victoires face au Borussia Dortmund (2-0) et l’Olympique de Marseille (4-0).

🚨 En privé, Achraf Hakimi confie régulièrement son BONHEUR d’être entraîné par Luis Enrique, qui lui apporte une vraie confiance ! 🤝🇲🇦



Hakimi heureux d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique

Après le succès éclatant dans le Classique, Luis Enrique avait expliqué l’importance de son latéral droit dans son schéma de jeu : « Il apporte bien plus que n’importe qui sur la droite du terrain. Il est latéral, mais pas seulement. C’est un milieu de terrain et un attaquant. C’est une chance pour un entraîneur d’avoir sous ses ordres un joueur de cette qualité et avec cette implication. » Et Achraf Hakimi rend bien la confiance de son coach. Il est le deuxième joueur de champ le plus utilisé cette saison derrière Milan Skriniar. Sa connexion avec Ousmane Dembélé et sa liberté de mouvement sur le terrain en font un joueur indispensable aux Rouge & Bleu depuis le début de l’exercice 2023-2024. « Surtout, il apprécie la discipline tactique de ses partenaires beaucoup plus rigoureux défensivement que les deux dernières saisons au cours desquelles il s’est souvent plaint du manque de compacité de l’équipe », rapporte LP.

Autre point qui explique sa bonne forme actuelle, Achraf Hakimi est de plus en plus impliqué dans la vie de groupe. Il s’affirme comme l’un des cadres de l’effectif notamment suite aux départs de plusieurs stars cet été et apprécie la bonne atmosphère dans le groupe. De plus, il est de plus en plus à l’aise avec la langue française et continue de prendre des cours particuliers. Concernant son affaire judiciaire (une mise en examen pour viol au mois de mars), l’ancien de l’Inter « affiche en privé sa sérénité et sa confiance quant au déroulé de l’affaire qu’il suit avec attention. Il laisse la justice suivre son cours, une information judiciaire étant toujours ouverte », conclut LP.