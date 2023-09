Hakimi : « Je suis content de donner tout pour l’équipe »

Ce soir, le PSG s’est imposé contre Dortmund en ouverture de la phase de poules de la Ligue des Champions (2-0). Auteur d’une nouvelle belle prestation, avec un but à la clé, Achraf Hakimi s’est dit heureux de la victoire de son équipe.

Titulaire dans le couloir droit de la défense du PSG ce soir contre le Borussia Dortmund, son ancien club, Achraf Hakimi a livré une très belle prestation, dans la lignée de son début de saison. L’international marocain a ponctué sa prestation avec un très beau but. Après un échange dans la surface avec Vitinha, le numéro 2 parisien a éliminé, d’un crochet somptueux, Mats Hummels avant de tromper Kobel d’une frappe de l’extérieur du pied. Les Parisiens ont parfaitement entamé leur campagne européenne. Achraf Hakimi estime que le PSG mérite sa victoire ce soir.

« Mon but ? Ce sont des choses spontanées »

« On est très contents. On a dominé tout le match, on a fait que ce qu’il fallait faire, ce que le coach nous a demandé toute la semaine. On est très contents pour la victoire, et on espère continuer comme ça, lance Hakimi pour PSG TV. Je suis content de donner tout pour l’équipe. J’espère continuer comme ça, être toujours à ce niveau et continuer dans cette dynamique. Mon but ? Ce sont des choses spontanées dans le match, il fallait être les plus rapides. C’est ce qu’on a fait. Et moi après, j’ai regardé si le défenseur venait sur moi, donc j’ai fait le crochet, puis j’ai frappé de l’extérieur et Hamdoulah, c’est rentré.«