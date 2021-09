Hakimi : « Je suis heureux de faire partie de ce club »

Recruté pour la somme de 60 millions d’euros cet été, Achraf Hakimi fait déjà bonne impression depuis son arrivée au PSG. S’il n’a pas été titulaire face à Lyon dimanche soir, le latéral droit a déjà joué la plupart des matchs. Efficace sur son flanc droit et plein d’ambitions, le joueur s’est exprimé sur son arrivée dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du club.

Que représente le club du Paris Saint-Germain pour toi ?

Hakimi : « Je suis honoré d’avoir signé au Paris saint-germain, un club historique, ambitieux. Vous savez déjà l’équipe que l’on possède, les joueurs qui jouent ici et qui veulent entrer. Je suis heureux de faire partie de ce club. J’espère y faire de belles choses et laisser mon nom dans son histoire. »

Connaissais-tu certains de tes coéquipiers ?

Hakimi : « Oui, j’ai déjà joué avec certains d’entre eux dans d’autres clubs, et on a joué en LDC ou en pré-saison. »

Quelles sont tes ambitions pour le club ?

Hakimi : « Comme je l’ai dit, essayer de gagner d’atteindre les objectifs collectifs, essayer de remporter tous les trophées possibles. Personnellement, profiter, remplir les objectifs collectifs et graver mon nom dans l’histoire du PSG. »

Qu’as-tu ressenti après ton 1er but lors de la 1ère journée de L1 ?

Hakimi : « J’étais heureux de commencer le championnat en marquant mon 1er but qui tombait au bon moment car on était en train de perdre. J’étais donc très heureux, j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres et que je donnerai le meilleur de moi-même pour que l’équipe atteigne ses objectifs. »