Hakimi, Mbappé, extérieur…les chiffres clés avant LOSC/PSG

Le PSG se déplace ce soir (20h45, Prime Video) à Lille en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, quelques chiffres autour de la rencontre.

Déjà champion d’automne, le PSG pourrait prendre une très belle avance en tête du championnat en prenant sept points d’avance sur Nice et neuf sur Monaco, qui se sont inclinés ce week-end. Pour cela, il pourra compter sur Kylian Mbappé. L’attaquant avait marqué au bout de huit secondes la saison dernière lors de la démonstration des Parisiens sur la pelouse de Pierre Mauroy (1-7). Avec cette réalisation, il s’était offert le but le plus rapide de l’histoire des Rouge & Bleu. Le numéro 7 parisien est également le meilleur buteur du PSG contre le LOSC avec dix réalisations. Annoncé titulaire sur le couloir droit de la défense, Achraf Hakimi devrait atteindre la barre symbolique des 100 matches sous le maillot parisien, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet du club de la capitale.

Le PSG reste sur huit victoires de suite en Ligue 1

100, c’est également le nombre d’affrontements entre les deux équipes toutes compétitions confondues. Le bilan est à l’avantage du PSG avec 43 victoires, 25 nuls et 32 défaites. C’est la sixième équipe la plus affrontée par le PSG après Monaco (111 matches), Bordeaux (110 matches), Lyon (107 matches), Marseille et Nantes (106 matches). À l’extérieur, le PSG reste sur une série de 14 matches de Ligue 1 sans défaite, son record est à 18 entre 2015 et 2016. Enfin, le club de la capitale est aussi sur une série de huit victoires de suite en championnat, ce qui n’était plus arrivé depuis 2021-2022 (8 également). Le record est à 14, lors du début de saison 2018-2019.