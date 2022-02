Titulaire dans le couloir droit de la défense du PSG ce soir contre Rennes (1-0), Achraf Hakimi (noté 5,5 par la rédaction de CS) n’a pas hésité à monter très souvent, même s’il n’a toujours pas été servi. Il a réussi à percuter et lancer des attaques sans pour autant que cela se transforme en passe décisive. Comme ses coéquipiers, l’international marocain a estimé que la rencontre contre les Rennais a été difficile.

« En vérité, c’était un match difficile jusqu’aux derniers instants. On a beaucoup travaillé, on s’est battus, et nous avons bien préparé le match pour le gagner. C’était un bon match au final, et on est heureux de prendre les trois points, assure Hakimi pour PSG TV. On a marqué beaucoup de buts dans les ultimes minutes et ça montre que l’une des forces de cette équipe, c’est qu’on se bat toujours jusqu’au bout. C’est très positif pour l’équipe parce que ça démontre qu’on a du caractère et ce petit quelque chose de spécial pour gagner.«