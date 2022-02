Xavi Simons : « C’était important pour le moral de l’équipe »

Titulaire pour la première fois en Ligue 1, Xavi Simons a réalisé une bonne prestation contre Rennes ce soir. Le titi parisien a tenté des choses et harceler le porteur du ballon quand il le perdait. À l’issue de la rencontre, il s’est confié à Prime Video après le succès en fin de match du PSG (1-0).

« C’était un match compliqué, dur. Le but de Kylian Mbappé dans les dernières minutes c’était important. On est content. On savait que Rennes était une bonne équipe, on avait perdu à l’aller. On voulait gagner ce match, c’était important pour le moral de l’équipe pour le prochain match qui arrive et qui est important. Titulaire contre le Real Madrid (rire) ? On reste calme, on continue à travailler et on verra ce qu’il se passe. Le coach et les joueurs me donnent de la confiance. Le Real ? C’est une bonne équipe, j’espère que l’on jouera notre jeu.«