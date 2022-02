PSG / Rennes : Les notes des joueurs parisiens

Le PSG retrouvait un Parc des Princes (plein !) ce vendredi soir dans le cadre de la 24e journée de la Ligue 1. Les Rouge & Bleu affrontaient le Stade Rennais et voulaient confirmer leur belle performance face au LOSC le week-end dernier. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a réservé quelques surprises aux supporters parisiens dans son onze de départ avec la titularisation, entre autres, de Xavi Simons et Julian Draxler. Le néerlandais était titularisé pour la première fois de sa carrière en Ligue 1. Autre information, Keylor Navas débutait la rencontre de ce soir : une indication sur le match de Madrid dans quatre jours ?! Réponse dans les prochains jours… Draxler a été aussi aligné d’entrée.



En début de rencontre, les Rennais se montrent entreprenants et profitent des largesses défensives parisiennes à plusieurs reprises. Notamment Santamaria, à la suite d’un corner, qui place une tête juste à côté du cadre de Keylor Navas. La première période est un retour en arrière à ce qu’on a pu assister depuis le début de la saison : Pas de mouvement, peu de jeu, pas de cohésion d’équipe et de jeu… Le PSG a ronronné toute la première mi-temps et hormis une occasion de Kylian Mbappé, il ne s’est absolument rien passé. Les joueurs parisiens reviennent au vestiaire sous la bronca d’un Parc des Princes visiblement frustré de voir ses joueurs aussi peu entreprenants à quatre jours de la rencontre face au Real Madrid. En deuxième période, les hommes de Mauricio Pochettino tentent de réagir… mais c’est timide. Kylian Mbappé pense ouvrir le score après l’heure de jeu… Mais c’est refusé pour une position de hors-jeu (très) litigieuse. Et puis à nouveau… Plus grand chose… Jusqu’à la 93e minute. Encore et toujours Kylian Mbappé sauve le PSG dans les ultimes secondes. Percée au milieu de terrain d’Icardi qui décale Messi. La « Pulga » temporise décale pour Kylian Mbappé qui trompe Alemdar d’une frappe croisée dans le petit filet opposé. Score final 1-0, une préparation mitigée avant de recevoir le Real Madrid dans 4 jours. Une statistique pour finir ce debrief ? Le Paris Saint-Germain a cadré son premier et unique tir de la rencontre à la 93e minute… Soit sur le but de Kylian Mbappé. Un comble lorsque tu as investi MASSIVEMENT dans le secteur… offensif.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Navas 5 – Hakimi 5,5, Marquinhos 6, Kimpembe 6, Bernat 5 – Draxler 4, Paredes 5, Verratti 7,5 – Simons 6, Messi 5, Mbappé 7

