Handball – Dani Baijens rejoindra le PSG en juillet 2024

Le PSG Handball a annoncé une prochaine recrue avec l’arrivée de Dani Baijens. Le Néerlandais de 25 ans intègrera l’effectif à partir de juillet 2024.

Le PSG Handball prépare déjà la saison prochaine. Performant depuis le début de l’exercice 2023-2024, les Rouge & Bleu auront de nombreux objectifs à atteindre au niveau national et européen. Mais les dirigeants parisiens pensent aussi à l’avenir sur le court terme. Et pour renforcer son effectif pour la saison 2024-2025, le club de la capitale a annoncé l’arrivée d’un nouveau joueur : Dani Baijens.

« Quand Paris s’intéresse à toi, c’est difficile de dire non »

Le demi-centre néerlandais de 25 ans a paraphé un contrat de deux ans avec le PSG Handball, soit jusqu’en 2026, et rejoindre ses nouveaux coéquipiers qu’à partir de juillet 2024. L’actuel joueur de Hambourg est revenu sur ce transfert dans un entretien au site officiel du club : « Quand Paris s’intéresse à toi, c’est difficile de dire non. Je suis très heureux de rejoindre un tel club, et j’ai hâte de débuter (…) Nous avons parlé de la structure du club, les infrastructures, l’entraîneur, le style de jeu… Pour moi, c’est important de savoir comment le club fonctionne. Nous sommes coéquipiers en équipe nationale, donc je sais que nous pouvons évoluer ensemble et comment il aime jouer. Je pense que c’est notamment ce qui est bon pour moi et le club. Il n’a pas eu à me convaincre car, comme je l’ai dit précédemment, quand un club comme Paris s’intéresse à toi, la décision est simple. »

De son côté, Thierry Omeyer, le manager général du PSG Handball, s’est félicité de cette future arrivée : « Dani Baijens est un jeune joueur qui a su confirmer son potentiel et son talent en Bundesliga dans un des championnats les plus relevés. Il a la capacité d’évoluer à différents postes et son style de jeu est compatible avec celui prôné par Raul Gonzalez. Nous sommes heureux de l’accueillir dans nos rangs pour la saison prochaine. Il continuera sa progression au sein de notre collectif, et notamment aux côtés d’une référence au poste de demi-centre, son compatriote Luc Steins. »