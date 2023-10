Ce samedi (17h sur Prime Video), le PSG accueille le RC Strasbourg à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Et le RCSA a hâte d’affronter les Rouge & Bleu au Parc des Princes.

Le PSG retrouve la compétition ce samedi avec la réception du RC Strasbourg. Une rencontre face à une formation en difficulté dans le jeu cette saison mais qui ne compte pas venir à Paris en victime, comme l’a déclaré l’attaquant du RCSA, Moïse Sahi Dion, en conférence de presse d’avant-match.

À voir aussi : Le point médical avant la réception du RC Strasbourg avec une grosse absence

Le match de l’année pour Strasbourg au Parc des Princes ?

« Oui, pour nous c’est un très gros match. Aller au Parc des Princes c’est quelque chose d’important. On a travaillé toute la semaine et on va se tenir prêts pour ce gros match. Une excitation de jouer contre la meilleure équipe de France ? On est toujours excités de rencontrer ce genre d’équipes. Ça fait toujours plaisir de se confronter à un Paris Saint-Germain très fort et solide. Pour nous, c’est quelque chose de vraiment important d’aller là-bas et de faire quelque chose de bien. »

Comment faire pour déjouer les pronostics ?

« Déjà, il faut être nous-mêmes et essayer de mettre en place ce que le coach a dit pour essayer de travailler ensemble, d’être solidaire et aussi l’efficacité devant. Il faut vraiment être solidaire dans ce genre de matches. »

Ne pas trop subir de vagues parisiennes ?

« Oui, de ne pas trop subir mais de rester compact aussi pour ne pas prendre de but. Et après, d’essayer de rester tous ensemble, de travailler ensemble et de faire les efforts ensemble. »

Comment stopper Kylian Mbappé ?

« Non, il n’y a pas de ‘comment arrêter ce joueur’, il faut savoir plutôt comment travailler et comment le collectif va réussir à mettre ce que le coach (Patrick Vieira, ndlr) veut mettre en place pour faire un très beau match. C’est ce qu’on va essayer de faire. S’inspire-t-il de Mbappé ? Oui bien sûr, on s’inspire de ses déplacements, de ses actions. »

Doivent-ils avoir plus d’agressivité ?

« On va déjà aller là-bas avec beaucoup de sérieux, d’agressivité et d’impact sur le terrain, avec et sans ballon. Le coach essaye de nous amener à ce niveau-là. On va faire le maximum pour être présents. »

Comment se convaincre de réussir à faire quelque chose au Parc ?

« Tout le monde sait que dans la vie il n’y a rien qui est impossible. Il faut juste croire en ce qu’on sait faire et aller là-bas avec beaucoup de sérieux. Après le reste se passera samedi sur le terrain. »