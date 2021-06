Handball – Dominik Máthé s’engage au PSG jusqu’en 2024

À l’instar des sections masculine et féminine de football, le PSG Handball va se montrer actif sur le marché des transferts afin de renouveler son effectif pour les années à venir. Et ce vendredi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Dominik Máthé à partir de juillet 2022. L’arrière droit hongrois de 22 ans a paraphé un contrat de deux saisons avec les Rouge et Bleu, soit jusqu’en 2024. L’été dernier, le Hongrois avait rejoint le club norvégien d’Elverum. “Il a achevé sa première saison en tant que meilleur buteur de l’effectif en Ligue des Champions, avec 59 buts en 15 matches.”

Via le site officiel du PSG, Dominik Máthé a évoqué sa joie de rejoindre le champion de France. “Je vis un moment fort de ma carrière. M’engager avec le Paris Saint-Germain, c’est une grande fierté à titre personnel mais aussi pour ma famille. Je suis très heureux de porter ce maillot à partir de l’été prochain et d’inscrire mon nom dans l’histoire de ce Club mythique. Je viens à Paris pour continuer à grandir aux côtés d’un entraineur et de joueurs de référence mais surtout pour gagner des trophées.”