Paredes sur Neymar : “J’aime comment il joue et vit le football”

Actuellement avec l’Argentine pout disputer la Copa America, Leandro Paredes devrait entamer une nouvelle saison avec le maillot du PSG. Bien intégré au vestiaires des Rouge et Bleu depuis son arrivée au cours de la saison 2018-2019, le milieu de terrain de 26 ans (il fêtera ses 27 ans le 29 juin) s’est exprimé sur les qualités de ses coéquipiers en club, Neymar Jr et Kylian Mbappé, dans un long entretien accordé à Olé. Il a également été questionné sur l’ambiance au sein du groupe parisien. Extraits choisis.

Au sujet de Neymar

Paredes : “J’aime comment il joue et vit le football. On dirait qu’il joue tous les jours avec ses amis. C’est incroyable. Avec la responsabilité qu’il porte sur ses épaules – de jouer pour un si grand club et d’être qui il est – s’amuser comme il le fait est quelque chose que j’admire beaucoup.”

Kylian Mbappé

Paredes : “En tant que joueur, je pense que cela va plus du côté de Cristiano, qui est plus athlète. C’est incroyable physiquement. Je pense que Ney’ et Leo (Messi) ont un talent différent de Cristiano et Kylian, mais ils sont physiquement incroyables. Et à cela, il faut ajouter la qualité qu’ils ont.”

L’ambiance dans le vestiaire du PSG

Paredes : “C’est un vestiaire incroyable. C’est plein de stars, mais avec des gens incroyables, humbles et qui aiment ce qu’ils font. C’est très important. Nous avons deux personnalités mondiales comme Kylian (Mbappé) et Ney, et cela aide beaucoup tout le monde à s’intégrer.”