Handball – Kielce confirme les arrivées de Remili et Kounkoud en 2022

Le PSG Handball connaîtra de nombreux changements à la fin de la saison 2021-2022. En effet, alors que les départs de Mikkel Hansen (Aalborg) et Vincent Gérard (Saint-Raphaël) sont déjà actés, le club de la capitale perdra deux nouveaux joueurs à l’issue de la saison prochaine. En effet, Kielce a annoncé les arrivées de Nedim Remili (25 ans) et Benoît Kounkoud (24 ans) à partir de 2022. Les deux internationaux français ont paraphé un contrat de quatre ans avec le club polonais, soit jusqu’en 2026. Pour rappel, Kielce s’est déjà attaché les services de Dylan Nahi, qui jouera avec le club polonais la saison prochaine.

Si le PSG Handball n’a pas encore officialisé de nouvelles recrues, de nombreux noms sont cités. Ainsi, L’Equipe annonce que le club de la capitale “a notamment ciblé le gardien norvégien Torbjörn Bergerud (Flensburg), les arrières gauches Yoann Gibelin (Créteil) et Alexandre Cavalcanti (Nantes), les arrières droits Ayoub Abdi (Toulouse) et Dominik Mathé (Elverum) et le pivot nantais Dragan Pechmalbec.”