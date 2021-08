Handball – La France championne olympique, huit Parisiens médaillés

Ce samedi 7 août était marqué par la finale de handball aux Jeux Olympiques de Tokyo entre la France et le Danemark. Un match qui permettait à de nombreux joueurs du PSG Handball de remporter une médaille olympique. En effet chez les Bleus, Yann Genty, Vincent Gérard, les frères Luka et Nikola Karabatic et Nedim Remili représentaient le PSG. Côté Danois, Mikkel Hansen et Henrik Toft Hansen étaient présents.

Dans une finale disputée (25-23), l’équipe de France est devenue championne olympique et rentre encore un peu plus dans l’histoire du sport français en remportant une troisième médaille d’or aux JO. De leur côté, Mikkel Hansen et Henrik Toft Hansen se consoleront avec la médaille d’argent. Enfin, l’ailier droit des Rouge & Bleu – Ferran Solé – remporte le bronze avec l’Espagne, après une victoire face à l’Egypte (33-31).