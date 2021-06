Nikola Karabatic : “Je me sens bien, proche d’un bon niveau”

Après une grave blessure au genou en octobre dernier, Nikola Karabatic a effectué son retour à la compétition lors des derniers matches du PSG Handball en championnat. L’international français a par la même occasion retrouvé un minimum de rythme avant le Final4 de l’EHF Champions League (12-13 juin). Invité de l’émission Super Moscato Show, le joueur de 37 ans est revenu sur son retour avec les Rouge et Bleu.

“Je me sens bien, proche d’un bon niveau. Je ne me prends pas trop la tête, j’essaie d’être le meilleur possible pour l’équipe. Ça a été le cas lorsque j’ai joué en championnat, ce qui me donne de la confiance. Je suis confiant”, a déclaré Nikola Karabatic sur les ondes de RMC Sport, avant d’évoquer sa période de convalescence. “J’ai douté quand j’ai fait une thrombose avec embolie pulmonaire, des complications deux semaines après l’opération. Je ne pensais même plus trop au handball. J’ai fait dix jours à l’hôpital allongé sur le lit. Je pensais juste à sortir de là et à revivre normalement. Mon avenir ? Sur la suite, je vais fonctionner en écoutant mon corps. Si je sens que ça devient trop dur l’an prochain, le rythme, les matchs, pour mon genou ou mon corps, je saurai que c’est le moment d’arrêter, mais si je me sens bien pourquoi pas continuer.”