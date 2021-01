En raison de la pandémie du Coronavirus, le public ne peut pas aller encourager son équipe préférée tous sports confondus. Avec ce contexte sanitaire, le PSG Handball et Chambéry ont demandé à la Ligue Nationale de Handball (LNH) de décaler leur match de reprise après le mondial égyptien (13 jvanvier -31 janvier). Une demande qui a été acceptée. Initialement prévu le 5 février, la rencontre se déroulera finalement durant la deuxième partie du mois de mars, très certainement le 23 mars. Chambéry a expliqué ce choix dans un communiqué publié sur son site internet.

“Dans un contexte sanitaire qui ne s’est pas amélioré depuis les dernières rencontres pour les clubs professionnels et les établissements recevant du public, la Team Chambé et le Paris Saint Germain Handball ont sollicité la CoC de la LNH pour un report de la rencontre, indique le club de handball de Chambéry. Face à l’impossibilité de recevoir du public au Phare, et à l’enchaînement des matches en sortie de Mondial pour le PSG, il a été décidé de repousser ce choc du championnat afin qu’il se déroule dans des conditions plus propices et favorables à l’ensemble des acteurs.“