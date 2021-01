Pendant la pandémie liée à la Covid-19, le football se poursuit dans le monde entier mais sans ses supporters. Cela va bientôt faire un an que les joueurs jouent donc dans des stades vides, sans aucune ambiance. Une situation qui commence à peser sur le moral des joueurs. Mais ce manque de supporters pour les encourager devrait encore se poursuivre. Invité de BFM TV ce dimanche soir, Jean-Michel Blanquer – ministre de l’éducation nationale et du Sport – a fait savoir qu’il faudrait encore attendre pour voir du public dans les stades.

“Notre objectif c’est de retrouver des supporters dans les stades mais on est attentif à la situation sanitaire de chacun. […]On est très attentif à la réouverture des stades. Mais là aussi il faut être pragmatique et évidemment responsable, assure Jean-Michel Blanquer. Ce que nous souhaitions c’était une ouverture de stades en janvier avec une jauge proportionnelle à la taille du stade. C’est un horizon qui s’éloigne un peu aujourd’hui avec la situation épidémique mais on fera notre maximum pour que ce soit possible dans les temps qui viennent mais on le fera de manière responsable et toujours en lien avec les responsables du sport.”