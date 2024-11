Handball – Le PSG remporte le choc contre Montpellier

Ce dimanche après-midi, le PSG Handball recevait Montpellier pour le choc de la neuvième journée de Liqui Moly Starligue. Les Parisiens se sont imposés dans ce choc (29-23).

Après sa belle victoire contre le Sporting (30-28) en EHF Champions League mercredi soir, le PSG Handball retrouvait les parquets ce dimanche après-midi avec le choc de la neuvième journée de Liqui Moly Starligue contre Montpellier. Après avoir remporté ses huit premières rencontres de championnat, le PSG voulait réaliser une belle performance pour prendre un avantage sur un concurrent direct. Le début de rencontre est serré, mais ce sont bien les Parisiens qui font la course en tête (3-2, 4e). Rapidement, les coéquipiers d’Elohim Prandi vont réussir à prendre trois buts d’avance (8-5, 11e). Les Parisiens vont réussir à conserver une petite avance, mais vont voir Montpellier revenir à égalité (13-13, 26e). Les visiteurs vont même rentrer aux vestiaires avec une avance d’un but (14-15).

Un très grand Elohim Prandi en attaque

En seconde période, le PSG Handball va rapidement réussir à égaliser (15-15, 33e). Les deux équipes vont se rendre coup pour coup avant que les Parisiens n’arrivent à reprendre deux buts d’avance (20-18, 32e). Avec une belle performance d’Andreas Palicka dans les buts, le PSG Handball va réussir à prendre quatre buts d’avance à un quart de la fin du match (22-19, 45e). Les Montpelliérains ne vont pas abdiquer et essayé de revenir, mais en vain. Le PSG va même réussir à compter jusqu’à six buts d’avance, l’écart final dans ce choc (29-23). Avec ce beau succès, le PSG poursuit son sans-faute en championnat et conforte sa place de leader. Dans ce match, Elohim Prandi a fortement brillé en attaque avec dix buts. En défense, Andreas Palicka a réalisé pas moins de 13 parades. Les Parisiens auront une semaine pour préparer leur prochain match, avec un déplacement à Aix en Liqui Moly Starligue (17 heures).