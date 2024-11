Le PSG Handball reçu huit sur huit en Liqui Moly Starligue

Le PSG Handball réussit un début de saison parfait en Liqui Moly Starligue. Ce dimanche, sur le parquet d’Istres, le club de la capitale s’est offert son huitième succès en huit rencontres (30-34).

Après son succès contre Berlin en EHF Champions League (38-40), le PSG Handball retrouvait les parquets ce dimanche avec le déplacement à Istres pour le compte de la huitième journée de la Liqui Moly Starligue. Vainqueur de ses sept premiers matches de championnat, le club de la capitale voulait poursuivre son sans-faute contre le sixième du championnat. Le début de rencontre est à l’avantage du PSG Handball qui prend rapidement les devants (2-4, 5e). Mais les locaux vont réussir à rester dans le match jusqu’à égaliser (6-6, 13e) et même passer en tête (10-9, 17e). Le PSG ne va pas flancher et revenir au score (12-12, 24e) avant de reprendre la tête (12-13, 25e). Mais c’est finalement Istres qui va rentrer aux vestiaires avec un léger avantage (16-15).

Le PSG a accéléré en fin de match

En seconde période, le PSG Handball va rapidement reprendre l’avantage (16-18, 34e). Le club de la capitale va accélérer et réussir à prendre quatre buts d’avance (18-22, 41e). Les coéquipiers de Luka Karabatic vont réussir à contenir leur adversaire du soir, l’écart ne descendant pas sous les plus trois pendant de très longues minutes lors de ce deuxième acte. Les Parisiens vont même réussir à compter une avance de six buts (24-30, 53e). Au final, le PSG Handball s’impose de quatre buts (30-34) et remporte son huitième succès en huit matches de championnat cette saison pour consolider sa première place. Le PSG Handball jouera de nouveau deux matches la semaine prochaine avec la réception du Sporting en EHF Champions League mercredi soir (20h45) avant le choc contre Montpellier en championnat. (dimanche, 16 heures).