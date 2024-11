Le PSG remporte une belle bataille face au Sporting Lisbonne

Opposé au Sporting Lisbonne en EHF Champions League, le PSG Handball a livré une belle bataille devant son public pour s’imposer (30-28).

Le PSG poursuit sa montée en puissance. Auteur d’un sans-faute en championnat, le club de la capitale continue son redressement en EHF Champions League. À l’occasion de la 7e journée, les Rouge & Bleu recevaient le Sporting Lisbonne dans un Stade Pierre de Coubertin à guichets fermés. Dans une rencontre haletante, les hommes de Raul Gonzalez se sont imposés sur le score étriqué de 30-28.

Le PSG ex-aequo avec Veszprém

Porté par son public, le PSG a pris les devants face aux Portugais dans un match disputé. Après un quart d’heure de jeu, les champions de France comptaient une avance de deux buts (8-6, 15e) et réussissaient à conserver ce court avantage jusqu’à la pause (16-14, 30e) dans un premier acte qui a tenu toutes ses promesses. En seconde période, les Parisiens ont réussi à creuser l’écart assez rapidement (25-20, 45e). Mais le Sporting était loin d’abandonner et a peu à peu réussi à refaire son retard en revenant à une longueur à quelques minutes de la fin du match (27-26, 54e). Malgré ce retour, le PSG Handball est parvenu à garder son avance pour s’imposer sur le score final de 30-28 dans un match haletant.

Le club de la capitale a notamment pu compter sur trois joueurs à six buts (Kamil Syprzak, Elohim Prandi et Yahia Omar) et un Jannick Green des grands soirs. Ce succès permet aux Rouge & Bleu d’être deuxièmes de leur groupe, à égalité de points avec le leader Veszprém, également sorti vainqueur de sa rencontre face à Plock. Pour son prochain match, le PSG disputera un choc face à Montpellier ce week-end en championnat.

Le classement d’EHF Champions League (groupe A)