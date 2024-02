Hier soir, le PSG Handball recevait Kielce pour le compte de la 12e journée de la phase de poules de l’EHF Champions League. Les Parisiens ont facilement disposé des Polonais (35-26) et s’assurent, à minima, une qualification en huitièmes.

Invaincu en championnat, le PSG Handball s’est relancé en EHF Champions League après des débuts difficiles. Hier soir, les coéquipiers d’Elohim Prandi recevaient Kielce pour le compte de la 12e journée de la phase de poules de la compétition européenne. Quatrième au coup d’envoi, le club de la capitale pouvait s’offrir la troisième place, occupée par son adversaire du soir, en cas de succès à Coubertin. Le début de match est à l’avantage des Polonais, qui prennent rapidement trois buts d’avance (3-0). Mais le PSG va se ressaisir pour revenir à un but de Kielce, bien aidé par les parades d’Andreas Palicka (3-4, 6e). Il faudra attendre la 13e minute de jeu pour voir le PSG prendre l’avantage (7-6), grâce à une réalisation d’Elohim Prandi, qui a fait suite à deux arrêts consécutifs de Palicka. Dans le sillage de son gardien, qui affiche un impressionnant 50% d’arrêt (22e), le PSG arrive à conserver son avance, qui est montée jusqu’à plus trois (14-11) mais qui sera finalement d’un but à la pause (15-14).

La qualification directement en quarts encore possible

Au retour des vestiaires, le PSG va réussir à maintenir son avance avec encore des prouesses d’Andreas Palicka dans les buts parisiens (23-20, 39e). En fin de rencontre, le PSG Handball va accélérer et écraser son adversaire du soir, l’avantage montant crescendo pour atteindre la barre des plus 10 sur un but d’Elohim Prandi dans les dernières secondes du match (35-25). Kielce marquera le dernier but de la rencontre pour finir le match à moins 9 (35-26). Le PSG s’offre une très belle victoire et remonte donc sur le podium de sa poule. Avec ce succès, il est assuré de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’EHF Champions League. Un succès en grande partie dû à Andreas Pelicka, qui affiche un pourcentage d’arrêt de 42,22% (19 arrêts sur 45 tentatives). En attaque, Kent Robin Tönnesen, Elohim Prandi et Kamil Syprzak ont été prolifiques avec six buts chacun. Le PSG peut encore rêver d’une qualification en quarts de finale direct. Pour cela, il doit finir dans les deux premiers de son groupe. Il compte un point de moins que le deuxième, Aalborg, et trois sur le leader, Kiel. Prochain rendez-vous pour les Parisiens, le choc en Liqui Moly Starligue sur le parquet de Montpellier dimanche après-midi (16 heures).