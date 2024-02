Handball – Le PSG s’impose dans le choc contre Montpellier

Hier après-midi, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet de Montpellier. Les Parisiens ont remporté ce choc (26-31) et se rapprochent d’un nouveau titre de champion de France.

Après son très beau succès en EHF Champions League contre Kielce (35-26), qui lui assure une qualification à minima en huitièmes de finale de la compétition européenne, le PSG Handball jouait, hier après-midi, un deuxième choc cette semaine avec le déplacement sur le parquet de Montpellier pour le choc de la 18e journée de Liqui Moly Starligue entre le premier et le troisième. Vainqueur de toutes ses rencontres en championnat depuis le début de la saison, le PSG Handball voulait poursuivre ce sans-faute afin de se rapprocher encore un peu plus du titre de champion de France. Le début de match est à l’avantage des Parisiens, qui prennent rapidement deux buts d’avance (1-3, 4e). Mais les locaux ne vont rien lâcher et réussir à égaliser (4-4, 7e). Après cette égalisation, le PSG va reprendre le large avec trois buts d’avance (4-7, 11e). Montpellier va réussir à revenir à moins 1 (6-7, 14e) avant que le PSG reprenne ses distances (7-11, 20e). Comme depuis le début de la rencontre, les Montpelliérains vont réussir à recoller, pour finalement compter deux buts de retard à la mi-temps (13-15).

Le PSG Handball éloigne la concurrence

Au retour des vestiaires, les deux équipes vont se répondre coup sur coup pour maintenir un écart de deux buts en faveur du PSG Handball. À 20 minutes de la fin, le PSG va reprendre un peu d’air avec une avance de cinq réalisations (19-24, 42e). Une avance que le PSG Handball va voir fluctuer entre quatre et cinq buts tout au long de la fin du match. Les Parisiens vont finalement s’imposer de cinq buts (26-31) et s’offrir une 18e victoire en 18 rencontres de Liqui Moly Starligue cette saison. Avec ce succès, les Parisiens comptent six points d’avance sur leur dauphin, Nantes, et neuf sur leur adversaire du soir. Ils se rapprochent toujours un peu plus du titre de champion de France. Prochains rendez-vous pour le PSG Handball, un déplacement à Zagred en EHF Champions League jeudi (18h45) avant la réception de Toulouse en championnat dimanche (17 heures).