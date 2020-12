Ce dimanche après-midi, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet de Nantes pour le choc de la 12e journée de Lidl Starligue. Un début de match où va briller Vincent Gérard, le gardien du PSG qui va réussir plusieurs arrêts. Un match très serré dans la première période, les deux équipes se rendant coup pour coup. Le PSG prend l’avantage au bout de 6 minutes (2-3) et même prendre deux buts d’avance au bout de 10 minutes (3-5). Mais après une double expulsion de deux minutes, Nantes va réussir à prendre la tête dans ce match (7-6, 15e). Une avance qui va même monter à +2 pour Nantes à 10 minutes de la fin de la première mi-temps (10-8). Mais Vincent Gérard va encore faire le show, avec déjà 10 arrêts en première mi-temps pour permettre au PSG Handball de reprendre l’avantage (10-11, 28e) et virer en tête à la mi-temps (11-12).

Le PSG Handball qui va redémarrer tambours battant au retour des vestiaires pour reprendre rapidement quatre buts d’avance (11-15, 36e) grâce à une réalisation de Nedim Remili. Mais les Nantais vont réussir à revenir et le score va varier entre +2 et +3 pour le PSG. Le PSG va réussir à garder ce léger avantage grâce à un très grand Vincent Gérard qui va réaliser pas moins de 20 arrêts dans cette rencontre ! Au niveau de l’attaque, c’est une nouvelle fois Mikkel Hansen qui a terminé meilleur marqueur avec 7 buts. Avec ce succès (24-26), le PSG poursuit son sans-faute en Lidl Starligue avec une onzième victoire en onze matches et consolide sa première place avec 6 points d’avance sur Montpellier.