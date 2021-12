Handball : Le PSG s’incline en Coupe de la Ligue (28-29)

Ce samedi à 16h, le PSG Handball a affronté Chambéry dans le cadre du Final Four de la Coupe de la Ligue. En cas de victoire, le club de la capitale aurait joué contre le vainqueur de la deuxième demi-finale entre Nantes et Montpellier. Malheureusement, les hommes de Raùl Gonzàlez Gutiérrez se sont inclinés, malgré une très belle fin de match (28-29). Cette défaite n’enlève en rien à la bonne saison des Parisiens, que ce soit en championnat (1er) ou en Champions League (1er).

Le PSG a du faire sans son capitaine Luka Karabatic, ainsi que Kamil Syprzak. Tenants du titre et favoris, les coéquipiers de Mikkel Hansen n’ont rien pu faire face à Chambéry et son gardien Nikola Portner, élu MVP de la rencontre. Pourtant, les Parisiens dominaient en début de rencontre mais il a suffit de 21 minutes à leur adversaire pour reprendre le dessus. Ensuite, les Chambériens ont tenu le score jusqu’à la fin de la rencontre et n’ont laissé aucune chance aux Parisiens.