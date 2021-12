Le PSG Handball va jouer le Final Four de Coupe de la Ligue ce week-end à Metz. Les Parisiens affronteront Chambéry ce samedi après-midi (16 heures, BeIN Sports 3) en demi-finale avant de potentiellement affronter le vainqueur du match entre Nantes et Montpellier en finale demain après-midi. Les Rouge & Bleu qui ont réalisé un magnifique début de saison en Liqui Moly Starligue avec 13 victoires en 13 matches. En EHF Champions League, après des débuts compliqués, les Parisiens ont relevé la tête et pointe au deuxième rang de leur poule. Thierry Omeyer, manager général du PSG depuis un an, a fait le bilan de cette première partie de saison pour Le Parisien.

« Nous sommes logiquement concentrés sur cette épreuve (la Coupe de la Ligue, ndlr). Comme nous, tout le monde veut gagner. Il n’y a pas de bon ni de mauvais tirage, et avoir tiré Chambéry n’est pas forcément la meilleure des choses pour nous, tempère l’ancien gardien du PSG. Cette équipe marche très bien et sait se montrer dangereuse. 13 victoires en 13 matches de championnat ? C’est une vraie performance, surtout avec quatre déplacements chez nos prétendants directs (Nîmes, Montpellier, Aix et donc Nantes). Malgré des salles pleines et un public en notre défaveur, les scénarios nous ont été favorables. La Champions League ? Nous avons encore la possibilité d’accrocher la première place. Quelle que soit la compétition, c’est toujours difficile de comparer d’une saison à l’autre. Nous sommes dans la continuité de la précédente, avec plus de continuité même puisque le groupe n’a pas beaucoup bougé. »