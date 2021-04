Ce jeudi soir, le PSG Handball se déplaçait en Slovénie pour y affronter Celje dans le cadre de son huitième de finale aller de l’EHF Velux Champions League. Et dans ce match, le PSG va rapidement prendre l’avantage (1-2, 4e). Une avance qui va rapidement gonfler (2-5, 8e / 5-10, 14e). Le PSG Handball maîtrise totalement son sujet et ne va laisser aucune chance aux Slovènes. L’écart ne cesse d’augmenter en faveur des Parisiens qui vont atteindre les neuf buts d’avance (10-19, 26e). Une avance qui va monter jusqu’à plus 10, écart à la mi-temps (11-21). Le PSG va poursuivre sa domination en seconde période arrivant à maintenir l’écart à plus 10 (16-26, 37e). L’avance qui va même monter jusqu’à plus 15 (22-37, 56e). Le PSG Handball s’offre donc une belle victoire facile qui lui permet d’avoir un très beau matelas d’avance pour le match retour à Coubertin jeudi prochain (20h45). Les deux joueurs de ce match se nomment Dylan Nahi – avec 10 buts en 11 tirs – et Ferran Sole Sara avec 7 buts en 9 tirs tentés. Le gardien n’est pas en reste puisque Vincent Gérard a réalisé 13 arrêts.