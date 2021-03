Raul Gonzalez est l’entraîneur du PSG Handball depuis trois ans. L’entraîneur espagnol (51 ans) a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2023. Pour Le Parisien, il est revenu sur ses débuts à la tête des Rouge & Bleu. “Cette confiance est une immense fierté et ma plus belle récompense (sa prolongation, ndlr). Je n’ai pas eu des débuts faciles quand je suis arrivé. Je ne parlais pas le français et quand les joueurs s’adressaient à moi, je ne comprenais rien. J’ai débarqué dans l’inconnu, sans connaître la ville, les rouages du club. J’ai pris l’équipe qu’on m’a donnée à l’époque. Les trois-quatre premiers mois ont été compliqués. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour m’impliquer et m’intégrer. Désormais, je suis très heureux. J’ai l’impression que ce que vous voyez est vraiment mon équipe, maintenant.“

Le coach espagnol qui a également assuré que remporter la Ligue des Champions – dont le PSG va jouer le huitième de finale aller contre Celje demain soir (20h45) – est l’objectif du club. “Bien sûr, c’est notre objectif. Au PSG, on veut tout le temps le meilleur et le meilleur, c’est cette Ligue des champions. La seule chose que je demande est de tout gagner, tout le temps et ce trophée en fait évidemment parti. À Celje, on va jouer le match le plus important de notre saison, celui qui va conditionner la suite de notre Ligue des champions.”