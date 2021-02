Plus d’un mois après son dernier match contre Vezprem en EHF Velux Champions League (victoire 31-26) en raison du Mondial remporté par le Danemark de Mikkel Hansen, le PSG Handball retrouvait la compétition avec un déplacement Szeged (Hongrie) en Ligue des Champions. Un début de match compliqué pour le PSG Handball qui est rapidement mené de trois buts (4-1, 7e). Le PSG arrive à revenir à deux buts assez rapidement (6-4, 10e). Le score va ensuite osciller entre plus 3 et plus 2 pour le club hongrois (11-9, 21e). Le PSG handball va réussir à enchaîner les buts pour revenir à égalité (11-11, 23e). Mais les Parisiens ne vont pas réussir à prendre l’avantage, terminant à un point des Hongrois à la pause (17-16, 30e). Le PSG handball va mieux démarrer la seconde période et réussir à prendre l’avantage pour la première fois de la partie (17-18, 32e). Les coéquipiers de Nedim Remili vont réussir à maintenir leur avance d’un but pendant les dix premières minutes de la seconde période. Szeged va reprendre l’avantage à 20 minutes de la fin (23-22, 40e). Mais le PSG handball ne va pas tergiverser longtemps et reprendre l’avantage (24-25, 43e). Les Parisiens vont même prendre deux buts d’avance grâce à Nahi (26-28, 49e). Ce même Nahi qui va permettre au PSG de prendre trois buts d’avance à sept minutes de la fin (26-29, 53e). Le PSG Handball va gérer la fin du match pour finalement s’imposer pour son premier match de l’année 2021 (29-32). Avec cette victoire, le PSG poursuit sa remontée dans sa poule.