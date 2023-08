À la recherche d’un numéro 9 pendant de nombreuses semaines, le PSG a longtemps visé Harry Kane. Mais cette piste va désormais prendre fin avec l’arrivée prochaine de l’Anglais en Bavière.

Malgré l’arrivée de Gonçalo Ramos pour occuper le poste de numéro 9, le PSG a toujours pour objectif de se renforcer dans le secteur offensif. En attendant l’officialisation d’Ousmane Dembélé, le club parisien continue d’étudier les pistes menant à Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Mais dans un premier temps, les champions de France en titre cherchait un joueur plus expérimenté et avait ciblé Harry Kane. Si le Bayern Munich est la destination choisie par l’international anglais, les longues négociations entre le club bavarois et Tottenham ont redonné espoirs aux Rouge & Bleu ces dernières heures, eux qui n’avaient pas abandonné complètement cette piste. Mais finalement, ce dossier s’approche de son dénouement.

Tottenham tente de retarder le transfert

En effet, alors que son contrat prenait fin en juin 2024, le buteur des Spurs voulait vivre une nouvelle aventure après avoir passé toute sa carrière en Angleterre. Et après plusieurs jours de négociations, l’avant-centre de 30 ans va découvrir la Bundesliga. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, le Bayern Munich et Tottenham ont réussi à trouver un terrain d’entente. Le club de Premier League recevra 100M€ fixe avec des bonus de 20M€. De son côté, l’international anglais va s’envoler vers l’Allemagne ce vendredi pour passer sa visite médicale puis signer son contrat de 4 ans avec les champions d’Allemagne. Mais Tottenham tente par tous les moyens de retarder ce transfert. En effet, comme le rapporte Sky Sport, le club anglais a finalement annulé la permission accordée au joueur de se rendre en Bavière. Les Spurs tentent de renégocier les termes de l’accord trouvé avec le Bayern Munich. Le joueur devrait donc patienter à l’aéroport en attendant que la situation se décante.