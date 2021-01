Vingt ans après son passage en tant que joueur du PSG (2001-2003), Mauricio Pochettino occupe désormais le poste d’entraîneur des Rouge et Bleu. Entre temps, l’Argentin de 48 ans a connu un passage réussi sur le banc de Tottenham (2014-2019) en stabilisant le club dans le top 5 de Premier League. Pour son ancien coéquipier du PSG, Gabriel Heinze (2001-2004), qui est devenu le nouvel entraîneur d’Atlanta United aux Etats-Unis, Mauricio Pochettino fait partie de la liste des meilleurs coaches du monde. “Ce qu’a réalisé Mauricio l’a placé dans la liste des meilleurs entraîneurs du monde. Et, désormais, le voici dans l’un des meilleurs clubs de la planète et s’il n’était pas au PSG, un autre grand club l’aurait recruté. Il est déjà passé à Paris avec un beau parcours comme joueur. Maintenant, il ne reste qu’à l’observer et apprendre“, a exposé Gabriel Heinze dans le quotidien La Nación, avant de s’exprimer sur l’avenir de Lionel Messi (FC Barcelone/fin de contrat en juin), cité comme une potentielle cible du PSG. “Personne ne lui enlèvera ce qu’il a réalisé. Pour la suite, il doit faire ce qu’il a envie de faire. Cessons d’exiger toujours plus de ces cracks. Trois matchs passent et s’il ne marque pas, ils disent que c’est la fin, que ce n’est plus le même. Ils font des histoires. Tout cela commence à avoir une influence sur les gens. Je veux juste que nous puissions profiter de Lionel de nombreuses années encore”, a déclaré Gabriel Heinze, dans des propos traduits par leparisien.fr.